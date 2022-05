DSV droht Wahl von FIS-Präsident Eliasch anzufechten

Johan Eliasch war am Mittwoch beim FIS-Kongress in Mailand als Präsident des Ski-Weltverbandes FIS für vier weitere Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Der Deutsche Skiverband (DSV) will diese Wahl nun eventuell anfechten. DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach betont: "Das war keine demokratische Wahl. Sie ist nicht korrekt abgelaufen. Wir lassen nun den gesamten Ablauf prüfen und behalten uns rechtliche Schritte vor."

"Die Anwälte werden die Köpfe zusammenstecken, die Unterlagen prüfen, die Aufzeichnungen anschauen - und dann werden wir schauen, was realistisch ist!" DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach