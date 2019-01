DSV begräbt die Saisonziele bei den Abfahrern

Die beiden besten deutschen Abfahrer fallen lange aus. Das wirft das DSV-Team auch im Hinblick auf die WM weit zurück. Vor der Saison stand Wolfgang Maier, der Chef der deutschen Skirennläufer, mit einer starken Abfahrtsmannschaft da. Nun musste er am Rande der Weltcup-Rennen nahe der kroatischen Hauptstadt Zagreb feststellen: "Die Illusion, die wir hatten, ist leider kaputt. Die großen Ziele, die wir hatten, sind zunichte."

Anfang Dezember erlitt zunächst Thomas Dreßen - Sieger auf der Streif in Kitzbühel im Januar 2018 - bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek einen Kreuzbandriss. Damit fehlte bereits ein "absoluter Weltklassemann für das Podium", wie Maier sagte. Am Samstagnachmittag teilte Andreas Sander mit, dass auch er sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und für die bevorstehende WM im Februar in Are/Schweden ausfällt.

Die Zugpferde fallen aus

"Wir waren alle von den Socken, auch die Mediziner haben gesagt, das gibt's doch gar nicht", so Maier. Sander wird am Montag operiert, seine Verletzung ist ein weiterer Rückschlag beim Vorhaben, eine starke Mannschaft um Dreßen aufzubauen. "Wir wollten ja einen auf die vergangene Saison draufsetzen - und zugleich die Jungen im Windschatten von hinten nachziehen", erläuterte der Alpindirektor die Planungen im DSV-Team.

Trotz der Rückschläge optimistisch bleiben

Jetzt bleibe laut Maier erst einmal wieder nur der Blick nach vorne. Er habe, berichtete er, nach dem Bekanntwerden der Verletzung von Sander mit dem verletzten Dreßen gesprochen. Und der 25-Jährige habe angekündigt: "Dann kommen wir halt umso stärker zurück." Daran, ergänzte Maier, "werden wir uns jetzt orientieren". Etwas anderes bleibt dem Team auch gar nicht übrig.

Die deutschen Skirennläufer sind seit Jahren vom Verletzungspech verfolgt: Ob Felix Neureuther vom SC Partenkirchen (Kreuzbandriss, gebrochener Daumen), der Allgäuer Stefan Luitz (Kreuzbandriss), der Garmischer Fritz Dopfer (Schien- und Wadenbeinbruch) oder aktuell auch die Inzellerin Marina Wallner (Kreuzbandriss) - immer wenn es gut lief, folgte ein jähes Ende der aufsteigenden Erfolgskurve.