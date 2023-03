DSV-Alpinchef Maier: FIS handelt "gegen die Verbände"

Erst vor wenigen Tagen hatten die Verbände aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Kroatien ihre Klage gegen die umstrittene Wiederwahl von Eliasch als FIS-Präsidenten zurückgezogen. Zuvor waren die vier Nationalverbände vor den CAS gezogen.

Fronten zwischen Nationalverbänden und FIS verhärtet

"Die Klage wurde zurückgenommen, damit man eine Gesprächsbasis schaffen kann", erklärte Maier am Samstag (18.03.2023) am Rande des Weltcupfinals der alpinen Skirennfahrer in Soldeu/Andorra. Die Fronten zwischen den Nationalverbänden und dem Weltverband hätten sich "extrem verhärtet", so Maier: "Wir müssen Acht geben, dass wir unseren Sport durch diese Diskussion nicht schädigen."

Im Zentrum der Kritik steht vor allem Eliasch, der die Kommerzialisierung des alpinen Skirennsports vorantreibt, ohne die Athleten und Nationalverbände einzubeziehen. Der Weltcupkalender wird immer voller, viele Rennen mussten in dieser Saison ausfallen, da zu wenig Schnee lag.