DSV-Adler vor Weltcupstart in Wisla: Es wird ein langer Winter

Wegen der Fußball-WM in Katar starten die Skispringer so früh wie noch nie in die Weltcup. Und weil beim Frühstart in den Winter kein Schnee garantiert werden kann, wird beim Auftakt in Wisla (Polen) auf Matten gesprungen.

"Vom zeitlichen Rahmen her wird es der längste Winter", sagt Karl Geiger, der die DSV-Adler in Wisla anführen wird. Bis zur Tournee sei der Zeitplan "ein bisschen mehr entzerrt". Ab der Vierschanzen-Tournee nehme die Intensität laut Geiger dann zu. "Da muss man dann schauen, dass man gesund bleibt, fit bleibt und sich die Körner aufspart.", erklärte der Oberstdorfer am Rande der offiziellen Wintereinkleidung der Athleten.