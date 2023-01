DSV-Adler nach der Vierschanzentournee: Suche nach dem Funken

Zwangspause und "Abstieg" für die Stars?

Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt nicht. Schon am kommenden Wochenende steht der nächste Weltcup in Zakopane an. Gut möglich, dass der eine oder andere DSV-Starter in Polen eine Pause erhalten wird. "Mal schauen", sagte Horngacher in Bischofshofen: "Wir lassen das jetzt erstmal sacken, und dann planen wir weiter."

Ein möglicher Kandidat für eine Pause ist Eisenbichler. Und diese Pause könnte auch etwas länger dauern. In Innsbruck hatte auch Sportdirektor Horst Hüttel angedeutet, der sonst so starke Springer, könnte auch in der "zweiten Liga" zum Einsatz kommen: "Es ging auch letztes Jahr ein Severin Freund in den Continental Cup und kam dann zurück und wurde in Willingen Vierter. Das System kann ja nur funktionieren, wenn wir jungen Leuten von hinten eine Chance geben", so Hüttel in der ARD.

Planica: Letzte Chance auf einen versöhnlichen Saisonabschluss

Doch ob das die Probleme des Bundestrainers löst? Der DSV ist auf seine beiden Stars angewiesen. Denn die Athleten, die zuletzt zur zweiten Reihe gehörten, sind ungewöhnlich stark. Ob Pius Paschke mit seinem guten Saisonstart, Andreas Wellinger, der nach seiner schweren Verletzung im Jahr 2019 allmählich wieder in Form zu kommen scheint, oder der Youngster Philipp Raimund, der aus der zweiten Reihe in den Tournee-Kader rutschte und mit vier Top-15-Platzierungen zu der großen Überraschung wurde.

Doch es fehlen derzeit die Aushängeschilder, die das Team mitziehen, konstant Höchstleistungen zeigen und Medaillen gewinnen können. In knapp einem Monat beginnt die Skiflug-WM in Planica. Es ist die letzte Möglichkeit, die Saison noch zu einem halbwegs versöhnlichen Abschluss zu führen. Die Zeit drängt also für die Suche nach dem Funken, der den Ofen endlich wieder entfacht.