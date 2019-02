DSV-Adler glänzen bei WM-Generalprobe in Willingen

Zu Beginn des letzten Heim-Weltcups unter der Regie von Bundestrainer Werner Schuster kamen Karl Geiger (Oberstdorf/130,0+132,0 m), Richard Freitag (Aue/135,5+141,5), Markus Eisenbichler (Siegsdorf/115,0+130,0) und Stephan Leyhe (128,0+132,5) auf 900,2 Punkte. Weltmeister Polen um Topstar Kamil Stoch (979,4) hatte nach acht Durchgängen auf der Großen Mühlenkopfschanze umgerechnet satte 44 Meter Vorsprung. Dritter wurde Slowenien (874,0).

Wiederauferstehung von Freitag

Erfreulich aus deutscher Sicht war kurz vor dem Saisonhöhepunkt in Österreich (20. Februar bis 3. März) der Auftritt Freitags. Der Sachse, seit Wochen völlig außer Form, zeigte sich klar verbessert, belegte im Probedurchgang schon Platz zwei und war im Wettkampf der beste DSV-Adler. "Es ist schwer zu sagen, ob der Knoten geplatzt ist. Dranbleiben muss jetzt die Devise sein", sagte Freitag, der zuletzt sogar seinen WM-Start in Frage gestellt hatte. Schuster hatte Freitag in Willingen den Vorzug vor dem ebenfalls weit von seiner Wunschverfassung entfernten Olympiasieger Andreas Wellinger gegeben.

Eisenbichler patzt bei seinen Sprüngen

Leyhe war mit seinem Abschneiden beim ersten Akt des Heimspiels zufrieden: "Es fühlte sich sehr gut an, das war ein ordentlicher Einstieg", betonte der Vierschanzentournee-Dritte, der als Schlussspringer Nervenstärke zeigte. Einen dicken Aussetzer leistete sich hingegen der Tournee-Zweite Eisenbichler im ersten Durchgang, auch im Finale baute er einen Fehler ein. "Der erste ist in die Hose gegangen, der zweite war Kunstfliegen", meinte der Bayer, der zuletzt in Lahti nicht an den Start gegangen war und eine Pause eingelegt hatte.

Im Team immer auf dem Podest in dieser Saison

"Ich würde heute keinen Springer herausheben. Das war ein Teamwettbewerb, und da waren wir solide", resümierte der zum Saisonende scheidende Bundestrainer Schuster. "Einige Teams waren hier nicht auf der Höhe, das waren nur die Polen. Wir hatten jetzt vier Teamspringen in dieser Saison und waren in jedem auf dem Podest. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das zur WM rüberbringen."