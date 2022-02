DSV-Adler beim Teamspringen in Lathi auf dem Podest

Die DSV-Adler haben beim Teamspringen einen Podestplatz erreicht. In Lahti sprangen Markus Eisenbichler aus Siegsdorf, der Oberstdorfer Karl Geiger sowie Constantin Schmid vom WSV Oberaudorf und Severin Freund vom WSV DJK Rastbüchl auf Platz drei.

Schmid zeigte bei seinem ersten Sprung 121,5 Meter, damit lagen die DSV-Adler erst einmal auf Rang sechs. Freund rutschte zwar bei der Landung etwas aus, zeigte aber 124 Meter und machte damit einen Platz gut. Eisenbichler machte mit seinen 121 Metern keinen weiteren Platz gut, allerdings blieb das Podest in Reichweite. Bei Geiger stimmte es aber oben am Tisch nicht ganz, das bremste ihn auch auf 121,5 Meter. Trotzdem brachte er das deutsche Team mit Platz vier zur Halbzeit des Springes in Schlagdistanz, nur 1,4 Punkte trennten Deutschland vom Podestplatz.

DSV-Springer erkämpfen sich Platz drei

Als erster Springer im zweiten Durchgang zeigte Schmid 127,5 Meter an. Damit erhöhte er den Abstand zu den fünftplatzierten Polen. Freund knallte auch im Finale mit 131 Metern wieder richtig einen raus, nur die Landung war erneut nicht optimal. Der Bundestrainer Stefan Horngacher ging auf Risiko und schickte Eisenbichler mit einem Gate weniger auf die Reise. Für seine 125,5 Meter bekam er einige Bonuspunkte und Deutschland auf Platz drei vor. Geiger kam sauber durch auf 125 Meter. Damit war das Podest gesichert. Gewinnen konnte das Springen die Mannschaft aus Österreich vor dem Team aus Slowenien.