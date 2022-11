Druck im Leistungssport: Ex-Schwimmerin Dallmann gibt Einblicke

Längst sind es keine Einzelfälle mehr. In den letzten Jahren sind immer mehr Sportler mit psychischen Erkrankungen an die Öffentlichkeit gegangen. Nicht immer ging es direkt um Depressionen, die Athleten fühlten sich viel mehr ausgebrannt, hatten keine Energie mehr, konnten und wollten dem Leistungsdruck nicht mehr standhalten.

"Ich freue mich, dass es für Sportler mittlerweile okay ist, zu sagen: 'Ich habe nicht nur einen Bänderriss oder Magenschmerzen, sondern ich fühle mich ausgelaugt, gestresst und erschöpft", sagte Petra Dallmann im exklusiven BR24 Sport-Interview. Die ehemalige Profischwimmerin arbeitet mittlerweile als Psychologin, insbesondere für Sportler.

Dallmann: "Durch den Tod von Enke kam es zu einem Umdenken"

"Wenn wir zehn Jahre zurückschauen, waren das vereinzelt Sportler, die über psychische Probleme gesprochen haben. Ich erinnere mich an Sebastian Deisler. Mit dem tragischen Tod von Robert Enke kam es zu einem Umdenken in Deutschland", sagte die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin.

In den letzten zehn Jahren hat Dallmann circa 100 Sportler betreut. In den meisten Fällen hatte sie mit Burn out, Depressionen, Anpassungsstörungen und Essstörungen zu tun. Vor allem Letzteres ist im Leistungssport deutlich häufiger vorhanden als im Querschnitt der Gesellschaft. Skispringer Sven Hannawald, der 2004 erstmals über seine psychische Erkrankung sprach, litt ebenfalls unter einer Essstörung.

Der Weg aus dem Leistungssport ist schwer

Der Druck im Leistungssport entsteht unterbewusst. Nur die Wenigsten entscheiden sich bewusst für eine Karriere als Sportler.

"Das ist eine Sache, in die man als Kind hereinwächst. Und vielleicht denkt man dann später erst, dass das, wo man gerade ist, vielleicht gar nicht so passend für einen ist." Petra Dallmann, ehemalige Profischwimmerin und Psychologin.

Aus diesen Strukturen herauszukommen, sei schwierig: "Es ist nicht leicht, das wieder zu verlassen. Da hängen Existenzen dran, ein ganzes Umfeld. Man überlegt sich, wie viel Zeit und Energie man da schon reingesteckt hat", sagte die 43-Jährige.

Trotzdem hat Dallmann im Laufe der Therapien bereits erlebt, dass Sportler einen neuen Lebensabschnitt fernab des Sports begonnen haben. Wie bei Ex-Bayern-Spieler Sebastian Deisler, der seine Karriere 2007 aufgrund einer psychischen Erkrankung beendete.

Burn out eine häufige Ursache einer schweren Verletzung

Besonders anfällig sind Athleten, die eine schwerwiegende Verletzung erlitten haben. "Das ist oft ein Risikofaktor für Depressionen und Burn out", erklärt Dallmann. Für Sportler bricht dann eine Tagesstruktur zusammen, auch Sozialkontakte brechen plötzlich weg. So berichtete es auch Thomas Dreßen. Der Speedfahrer fiel nach seiner schweren Verletzung in ein Mentales-Tief.

Zuletzt äußerte sich Skispringer Markus Eisenbichler zu seiner Antriebslosigkeit. Auch er holte sich professionelle Hilfe, um seinen Sport wieder voll und ganz ausüben zu können.