Droht Triathlet Andi Dreitz nach Sturz bei WM das Karriere-Ende?

"Das Gute ist, dass ich den Sport höchstwahrscheinlich weiter machen kann, es ist nur die Frage: Reicht das für den Leistungssport oder nicht?". Andi Dreitz gibt sich optimistisch, doch der Schreck sitzt noch immer tief.

Bei der Triathlon-WM in den USA im Mai hatte ein Medienmotorrad etwa auf der Hälfte der Radstrecke, in einer Engstelle, scharf vor ihm gebremst. Dreitz konnte weder so stark abbremsen noch ausweichen – auf der einen Seite waren andere Motorräder und Gegenverkehr, auf der anderen Seite Zuschauer. Er stürzte schwer.

Krankenhaus statt Zieleinlauf bei WM in Utah

Mit Schürfwunden und einem geschwollenen Oberschenkel wurde Andi Dreitz ins Krankenhaus gebracht: "Erst war ich geschockt vom Sturz und hatte Sorge um mein Bein, weil ich das direkt danach nicht bewegen konnte". Doch die Ärzte in den USA gaben wegen des Beins Entwarnung. Ihre Untersuchungen ergaben einen gebrochenen Dornfortsatz und einen gebrochenen Querfortsatz der Lendenwirbelsäule. "Das ist zwar schmerzhaft, aber von der Heilung her unproblematisch", sagte Andi Dreitz rund sechs Wochen nach dem Unfall im Gespräch mit dem BR. Und auch kurz nach dem Sturz ging es dem Sportler besser. Das Bein wurde wieder beweglicher, doch in Deutschland dann der Schock: Bei weiteren Untersuchungen hatte sich ergeben, dass ein Muskel im linken Oberschenkel fast komplett abgerissen war.

"So eine Muskelverletzung ist kompliziert. Den Muskel kann man nicht einfach wieder zusammennähen." Andi Dreitz, Profi-Triathlet

Muskelverletzung zwingt Sportler zur Geduld

Das Tückische: Schmerzen verursacht die Muskelverletzung kaum, sie ist sozusagen nicht spürbar, doch die Ärzte warnten: Wird der Muskel zu sehr beansprucht, kann er nicht zusammenwachsen und verheilen. Der "Oberschenkelbindenspanner" selbst ist zwar nur ein kleiner Muskel, der im Alltag keine so große Rolle spielt: "Aber gerade beim Radfahren und Laufen im höheren Belastungsbereich, also bei einer Langdistanz, hat dieser Muskel eine Schlüsselfunktion, denn er stabilisiert andere Muskeln", so Andi Dreitz. Leichte Belastungen, wie Aquajogging oder gemütliches Rad fahren, darf der Ausdauersportler mittlerweile wieder machen.

Challenge Roth 2022 ohne den Sieger von 2019

Sein Heimrennen in Franken, den Challenge Roth, wird Dreitz kommenden Sonntag nur als Zuschauer erleben. 2019 hatte der aus Michelau in Oberfranken stammende Athlet hier den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere erlebt. Er siegte und war gleichzeitig der erste Franke, der das prestigeträchtige Rennen als Lokalmatador gewinnen konnte. Ob er im kommenden Jahr wieder unter den Profis an den Start gehen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen – je nachdem, wie die Oberschenkelverletzung verheilt.

Mehrere Uniabschlüsse: Andi Dreitz hat vorgesorgt

Falls die Ärzte in den kommenden Wochen keine guten Nachrichten für den Ausdauerathleten haben sollten, wird sich Andi Dreitz eine neue Herausforderung suchen. Er hat an der Universität Bayreuth Sportökonomie studiert und hier einen Bachelor- und einen Masterabschluss erworben und danach noch ein Aufbaustudium "Sportrecht" absolviert. Aber er betont dennoch: "Ich werde alles dafür tun, dass ich bei der nächsten Austragung des Challenge Roth wieder mit dabei sein kann."