Drittligastart - die bayerischen Klubs wollen oben mitspielen

Trauerflor und Gedenkminute für Flutopfer

Am Wochenende geht es also los. Nach den ersten Ergebnissen wissen wir mehr. Die Drittligisten zeigen am 1. Spieltag aber auch, dass Punkteholen nicht immer das Wichtigste im Leben ist. Alle Mannschaften werden mit Trauerflor für die Opfer der Flutkatastrophe auflaufen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wird unter dem Hashtag #3Ligahilft zudem zu Spenden aufgerufen. Vor allen Spielen ist eine Gedenkminute angesetzt.