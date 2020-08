Drittliga-Saisonstart: Olympiastadion-Comeback am 10. Oktober

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die ersten vier Spieltage der neuen Drittligasaison zeitgenau festgelegt. AM 10. Oktober feiert das Münchner Olympiastadion nach langer Pause ein Comeback im Profifußball. Aufsteiger Türkgücü München empfängt um 14.00 Uhr den SV Wehen-Wiesbaden.

Das letzte Männer-Pflichtspiel fand dort im Jahr 2005 zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Nürnberg statt. 2012 war das Stadion Austragungsort des Champions-League-Finales der Frauen.

Münchner Stadtderby am ersten Spieltag

Aufgrund der Überbelegung des Städtischen Stadions an der Grünwalder Straße weicht Drittliga-Neuling Türkgücü für einige Partien in die große Arena aus. Auf Giesings Höhen kommt es für Türkgücü am 19. September hingegen zum spektakulären Einstand: Dort empfängt der amtierende Drittligameister FC Bayern München II am ersten Saisonspieltag um 14.00 Uhr den Aufsteiger.

Eröffnet wird die Drittligasaison bereits einen Tag zuvor am 18. September. Um 17.45 Uhr spielt dann der 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden.

TSV 1860 und Unterhaching starten auswärts, FC Ingolstadt daheim

Aber auch für die vier weiteren bayerischen Drittligisten hat es der Saisonauftakt in sich, gleich zwei Beteiligte müssen zuerst auswärts ran. Am Samstag (19.09.2020, 14.00 Uhr) gastiert der TSV 1860 München beim SV Meppen, zeitgleich muss die SpVgg Unterhaching beim FSV Zwickau ran. Tags darauf (20.09.2020, 14.00 Uhr) empfängt der FC Ingolstadt 04 den KFC Uerdingen.

Zweites bayerisches Derby am Tag der Deutschen Einheit

Das zweite bayerische Derby in der Liga gibt es am dritten Spieltag am Tag der Deutschen Einheit. Um 14.00 (03.10.2020) stehen sich der FC Ingolstadt 04 und die SpVgg Unterhaching gegenüber.