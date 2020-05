Drittliga-Neustart: Die Fronten verhärten sich

Rückblick April 2020: Zehn von 20 Drittligaklubs sind in einer Abstimmung für die Fortsetzung der wegen des Coronavirus unterbrochenen Saison. Acht Teams sind dagegen, zwei enthalten sich. Man hätte ahnen können, dass der Neustart bei einem so knappen Abstimmungsverhalten nicht ganz reibungslos verlaufen wird.

Seit der DFB vor wenigen Tagen festgelegt hat, dass die 3. Liga ab dem 26. Mai wieder den Spielbetrieb aufnehmen soll - vorbehaltlicher behördlicher Genehmigungen -, wächst der Widerstand bei zahlreichen Klubs von Carl Zeiss Jena bis Preußen Münster.

Der Grundtenor in den meisten Fällen: Die Saison-Fortsetzung reiße ein zu großes Loch in die ohnehin knappen Drittligabudgets, daneben sei das vom DFB verabschiedete Hygienekonzept nicht überall umsetzbar und ebenfalls mit weiteren Kosten verbunden. Zu allem Überfluss verhindern derzeit noch Beschränkungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt Spiel- und Trainingsbetrieb bei einigen Klubs - und das teilweise auch noch bis in den Juni hinein.