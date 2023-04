Dritter Sieg - München kann am Sonntag Eishockey-Meister werden

Durch das 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) führt die Mannschaft von Headcoach Don Jackson in der Best-of-seven-Serie nun mit 3:1. Wer zuerst vier Partien gewinnt, ist neuer deutscher Meister. Am Sonntag (14 Uhr) steigt Spiel fünf, dann wieder in München. Es ist der erste von drei Matchbällen für den EHC.

Für die Gäste, die von 2016 bis 2018 dreimal in Serie den Silberpokal gewonnen hatten, erzielte Benjamin Smith (48.) vor 4.815 Zuschauern das Führungstor. Ryan McKiernan und Maximilian Kastner machten in der Schlussminute bei leerem Tor der Gastgeber alles klar.

Hartes Stück Arbeit gegen starke Ingolstädter Defense

Doch es war ein hartes Stück Arbeit für die Münchner. Beide Teams agierten diszipliniert auf höchstem Niveau und hatten starke Torhüter. Erstaunlich war dies vor allem aus Sicht der in dieser Hinsicht leidgeplagten Ingolstädter.

Der im Viertelfinale gegen Düsseldorf nach einem Rempler nach Spielschluss verletzte Stammkeeper Michael Garteig fehlte dem ERC weiterhin. Zwar kehrte der zuletzt erkrankte Ersatzkeeper Kevin Reich zurück in den Kader, nicht aber ins Tor. Dort vertraute Ingolstadts Trainer Mark French erneut auf den erst 21 Jahre alten Stettmer, der am Dienstag beim ersten - ebenfalls hart umkämpften - Finalsieg in München (4:3) Matchwinner des ERC war.

Münchens Goalie Niederberger hält alles

Diesmal warfen sich Ingolstadts Verteidiger vehement in jeden Schuss auf ihr Tor, um dem unerfahrenen Goalie zu helfen. So überstand Stettmer auch das erste Unterzahlspiel seines Teams Mitte des zweiten Drittels ohne Gegentor. Weil auf der anderen Seite auch Nationalkeeper Mathias Niederberger für München bei den wenigen Chancen Ingolstadts brillierte, blieb es bis ins Schlussdrittel noch torlos.

Dort unterlief Ingolstadt dann im Aufbau der entscheidende von ganz wenigen Fehlern im Spiel. Den nutzte US-Routinier Smith zu seinem fünften Playofftor. In der Folge brachte der EHC die knappe Führung mit all seiner Klasse und Routine über die Zeit. Kurz vor dem Ende sorgten dann die Treffer von McKiernan und Kastner ins leere Tor endgültig für die Entscheidung.

München hatte die ersten beiden Spiele mit 2:1 und 7:1 für sich entschieden, am Dienstag antwortet Ingolstadt mit einem 4:3.