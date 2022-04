Dritter Sieg gegen Wolfsburg - EHC München steht im DEL-Finale

Der EHC München steht im Finale der DEL-Playoffs. Die Münchner gewannen am Sonntag gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 2:0 und entschieden damit die Halbfinale-Serie souverän mit 3:0. Das Team von Don Jackson hatte im ersten Drittel den Grundstein für den Sieg gelegt. Yasin Ehliz (5:16) und Austin Ortega (5:30) erzielten die entscheidenden Treffer für den EHC.

Es war eine enge Partie zwischen dem EHC München und den Grizzlys. Immer wieder brachten die Wolfsburger den Puck gefährlich auf das Tor der Gastgeber. Doch mal für mal scheiterten sie an Torwart Henrik Haukeland, am Pfosten oder an sich selbst.

Mauer verpasst die Vorentscheidung

In einer starken ersten Hälfte hatten Ehliz und Ortega mit einem Doppelschlag die Münchner in Führung gebracht und konnten so eine ausgeglichene zweite Hälfte überstehen und mit einem Polster in das entscheidende dritte Drittel gehen.

12 Minuten vor Schluss verpasste der EHC die Vorentscheidung. Nach einem Fehler von Fabio Pfohl liefen Philip Gogulla und Frank Mauer auf das Wolfsburger Tor zu. Gogulla bediente Mauer, der direkt abschloss. Doch Dustin Strahlmeier hielt stark.

Wolfsburg kann Überzahl nicht nutzen

So blieb Wolfsburg in der Partie und wäre wenig später während des Powerplays fast zum Ausgleich gekommen, doch Henrik Haukeland vereitelte die beste Chance der Gäste und hielt den 2:0-Vorsprung fest.

Wilde Schlussphase

Vier Minuten vor Schluss musste Daubner noch einmal für zwei Minuten vom Eis. Die Wolfsburger warfen alles nach vorne, spielten sechs gegen vier. Die Gäste konnten diesen Vorteil nicht nutzen. Kurz vor Ablauf der Strafe stellte Patrick Hager seinem Gegenspieler ein Bein, so musste der EHC die verbleibenden zwei Minuten in Unterzahl - doch Tyler Gaudet leistete sich einen Fauxpas, als er kurz nach dem Bully den Schläger eines Münchner Spielers wegschob, ebenfalls eine zwei-Minuten-Strafe kassierte und den Vorteil zunichte machte.

Als sich Haukeland 58 Sekunden Schluss vom Tor abstieß verrutschte es. Die Schiedsrichter entschieden auf absichtliche Spielverzögerung - Zwei Minuten. So ging mit Vier gegen Drei ins die letzte Minute der Partie. Die Münchner stemmten sich gegen die Wolfsburger Angriffsbemühungen und sicherten so den Sieg.

Warten auf den Finalgegner

Für München ist es der erste Finaleinzug seit 2019. Damals waren die Red Bulls an Mannheim gescheitert. Im zweiten Halbfinale am Sonntag können die Eisbären Berlin nachziehen und sich mit einem Sieg das zweite Finalticket sichern. Der Titelverteidiger führt in der Serie gegen die Adler Mannheim 2:0.