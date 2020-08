Dressurweltmeisterin Bredow-Werndl: "Ich hatte Selbstzweifel"

"Ich verliebe mich sehr oft und sehr gerne"

Jessica von Bredow-Werndls Lebensinhalt sind, neben Ehemann Max, ihre Pferde. Wenn sie da ins Schwärmen gerät, merkt man, warum sie zwar sportlich erfolgreich ist, der Sport aber eben nicht die Nummer eins ist.

"Ja, ich verliebe mich sehr oft und sehr gerne. Ich liebe einfach Tiere, und mir macht es so unheimlich viel Spaß mit denen Zeit zu verbringen. Und jedes Pferd ist auf seine Art irgendwie etwas Besonderes und jedes Pferd ist anders", erklärt sie.

Jessica von Bredow-Werndl - die Pferdeversteherin

Die Faszination: Jedes Pferd habe seinen eigenen Charakter. Zu jedem Pferd einen eigenen Zugang zu finden, das sei die Herausforderung in ihrem Beruf: "Es ist auch nicht immer leicht und es klingt immer alles so klischeehaft und so einfach und so schön. Aber es ist schon auch Kopfzerbrechen dabei - wenn man einfach gerne dem Pferd was schneller erklären möchte oder es ihm noch leichter machen will, aber man noch nicht den richtigen Weg gefunden hat. Ich mache mir schon sehr, sehr viele Gedanken und versuche einfach, die Pferde zu verstehen."