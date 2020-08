Dressur-Weltmeisterin Jessica von Bredow-Werndl im Talk

Jessica von Bredow-Werndl am Donnerstag bei BR24Sport

Was sind die nächsten Ziele von Jessica von Brewdo-Werndl? Klappt's irgendwann mit einem Einzel-Weltmeistertitel? Darüber und mehr spricht die 34-Jährige am Donnerstag ab 19.00 Uhr mit BR24Sport-Moderatorin Julia Büchler auf dem Instagramkanal von BR24 Sport in unserem neuen 1:1-Talk.

Statt auf klassische Interviews setzt das neue BR24Sport-Format auf eine lockere Atmosphäre. Außer um sportliche Erfolge geht es dabei explizit auch um nette, spannende, witzige Momente und Geschichten aus dem Leben und Alltag: Die Person, der Mensch steht im Vordergrund.

Zu den hochkarätigen Gäste bisher zählten unter anderem U21-Fußballtrainer Stefan Kuntz, Formel-3-Rennfahrerin Sophia Flörsch, Sprint-Ass Gina Lückenkemper und Frauenfußballerin Giulia Gwinn.