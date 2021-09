Dressur-EM: Von Bredow-Werndl bleibt unschlagbar

Zweites EM-Gold binnen 24 Stunden für die schier unschlagbare Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, silberner Lohn der Angst für Rekord-Europameisterin Isabell Werth nach der lebensbedrohlichen Kolik ihres Herzenspferdes Bella Rose: Die deutsche Dominanz in der Dressur blieb bei der EM am Teutoburger Wald ungebrochen. Bronze ging an die Dänin Cathrine Dufour mit Bohemian.

"Krass" fand die Siegerin ihren erneuten Triumph: "Dalera war so on fire, ich hab immer nur gedacht, nicht bewegen, bloß nicht bewegen, lass sie machen." Vor allem Werth dürften mehrere Steine vom Herzen gefallen sein: Noch in der Nacht war die erfolgreichste Reiterin der Geschichte zu Bella Rose geeilt, die in einer Tierklinik in Meerbusch notoperiert wurde. Am Donnerstagmorgen gab es dann Entwarnung, die 17-jährige Fuchsstute war direkt nach der OP aufgestanden und hatte ein wenig Gras gefressen.

Werth holt Silber nach Drama um ihr Pferd

Im Special zeigte Werth dann beflügelt von den guten Nachrichten einmal mehr ihre ganze Klasse. Ein trotziger Blick, zweimal die Faust und beim Rausreiten ein kurzes Abklatschen mit der alten Rivalin Charlotte Dujardin: Werth revanchierte sich voller Genugtuung für ihre vermeintlich ungerechte Bewertung im Grand Prix. Weihegold, die so verlässliche Oldenburger Stute, zeigte dass sie den Tanz auf dem Viereck trotz ihrer bereits 16 Jahre noch perfekt beherrscht. 81,702 Prozentpunkte waren der Lohn für eine makellose Vorstellung.