Dreßen nach Mental-Tief: "Wichtig, dass ich wieder dabei bin"

Volles Vertrauen ins "Gestell"

Aufwärts geht es auch sportlich wieder: "Die ersten Skitage in Zermatt waren einwandfrei. Das "Gestell" hat alles super vertragen", erzählt Dreßen. "Natürlich hat es hier und da mal gezwickt in den Hüften, im Knie, in der Schulter", doch "ich kann im Moment nichts Negatives sagen".

Was die Zeiten angeht, sei er schon super dabei gewesen. Wichtig ist für den Speedspezialisten allerdings, dass er auch langfristig konstant schnell ist. Die Zeichen dafür stehen gut. Nach einer überstandenen Corona-Erkrankung hat Dreßen eine gute Trainingswoche in Sölden absolviert. Der "Speed war auch da."

Standortbestimmung in Lake Louise statt Zermatt

Leider fiel die erste Standortbestimmung der Saison in Zermatt dann doch aus. Ich hätte "mich brutal gefreut, wenn ich das erste Rennen gehabt hätte", so Dreßen. Für den es nach weiteren Trainingseinheiten in Sölden mit dem Team nach Amerika geht, um dann hoffentlich in Lake Louise das erste Rennen zu fahren.

Nicht "Hals über Kopf alles riskieren"

Der Fokus liegt für ihn in dieser Saison nicht auf der traditionellen Abfahrt in Kitzbühel oder der WM: "Für mich wichtig, dass ich wieder dabei bin", so Dreßen. In Amerika will er es "ganz behutsam angehen, um zu schauen, "wo ich steh." Er werde sicher nicht beim ersten Rennen "Hals über Kopf alles riskieren." Ziel sei eine Steigerung über die Saison hinweg, damit er "im besten Fall zum Schluss oder vielleicht schon früher wieder vorne mitfahren kann".