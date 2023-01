Dreßen-Comeback in Wengen: "I bin sowei wieder gsund"

Kitzbühelsieger Dreßen und seine schwere Blessuren

Zum Programm in Wengen gibt's von Dreßen selbst gar keine Aussage. Vielleicht schmerzen die Erinnerungen an sein letztes Missgeschick vom 15. Dezember doch noch zu sehr. Und das, obwohl er mit dem Muskelbündelriss noch "Glück im Unglück gehabt", wie er selbst abzumildert.

Der Kitzbühelsieger hadert aber bereits seit zwei Jahren mit teilweise richtig schweren Blessuren. Da war die Verletzung in Gröden im Dezember, nicht lange nach seinem letzten Comeback mit einem achten Platz in Lake Louise. Die Antwort, wie es jetzt wirklich um ihn steht, kann er auf der Lauberhornstrecke geben: am Samstag (14.1., 12.30 Uhr, Livestream).