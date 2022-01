Dreßen beim Skitest: "Coole Schwünge Richtung nächsten Winter"

Durchbruch mit Sieg auf der Streif

Dreßens Stern ging in der Saison 2017/2018 auf, als er mit Siegen auf der legendären Streif in Kitzbühel und im norwegischen Kvitfjell wie aus dem Nichts in die Weltspitze fuhr und im Abfahrts-Weltcup Dritter wurde.

Es folgten drei weitere Weltcupsiege - im November 2019 in Lake Louise sowie im Februar 2020 beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen sowie zwölf Tage später in Saalbach-Hinterglemm. Dazu kommen fünf dritte Plätze - zwei in der Abfahrt, drei im Super-G.

Erfolgreichster deutscher Abfahrer aller Zeiten

Damit ist Dreßen, der im Januar 2015 sein Weltcupdebüt feierte, der erfolgreichste Abfahrer in der Geschichte des DSV. Zwei Siege in einer Saison waren in der Abfahrt zuvor noch keinem DSV-Fahrer gelungen. Überhaupt waren vor ihm nur Sepp Ferstl und Markus Wasmeier mehr als ein Sieg in der Abfahrt gelungen.

Seine beste Platzierung im Abfahrts-Weltcup erreichte der Speedspezialist aus Mittenwald in der Saison 2019/2020, als nur den Schweizer Beat Feuz noch mehr Weltcuppunkte einheimste.