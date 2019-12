Drei Vertragsverlängerungen bei den Straubing Tigers

Sportliche Perspektive und familiäres Umfeld

In einer Mitteilung des Vereins erklärt Tim Brunnhuber, dass er in Straubing die Chance sieht, sich sportlich weiter zu entwickeln. Er spüre das Vertrauen der Coaches, so Brunnhuber. Benedikt Schopper und Benedikt Kohl fühlen sich in der Stadt und dem familiären Umfeld des Vereins wohl.

Der junge Stürmer und die beiden erfahrenen Verteidiger sind aktuell mit ein Grund für den sportlichen Höhenflug der Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Die Niederbayern belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz hinter dem Vorjahres-Vizemeister aus München.