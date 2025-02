Greifen Klose und der FCN noch ins Aufstiegsrennen ein?

Der 1. FC Nürnberg ist mehr als ordentlich aus der Winterpause gekommen. Das Team von Trainer Miroslav Klose hat von vier Spielen drei gewonnen und den Abstand zur Spitzengruppe weiter verringert. In der Rückrundentabelle sind die Nürnberger Vierter. Kann der Club jetzt auch noch in Sachen Aufstieg ein Wörtchen mitreden?

Aufstiegsträume nur für die Fans

Eigentlich will Trainer Klose nichts vom Aufstieg hören. Als Julian Justvan nach dem 2:1-Sieg zum Jahresauftakt gegen den Karlsruher SC davon träumte, "oben ran zu schnuppern" kündigte sein Coach scherzend an: "Ich werde ihm schon die Nase stopfen." Deutlich ernster fügte er hinzu: "Ich hole die Jungs da wieder runter, dafür bin ich da."

Träumen dürfen maximal die Fans, und der Gedanke an den Aufstieg ist angesichts von Tabellenplatz neun und sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auch eher einer für Optimisten. Zu diesen gehört der fränkische Fußballfan für gewöhnlich nicht, lässt sich durch mitreißende Auftritte seines Clubs aber auch mal schnell vom Gegenteil überzeugen.

Die Last-Minute-Könige schlagen wieder zu

So wie in dieser Rückrunde. Gegen Karlsruhe, Darmstadt und nun in Magdeburg sicherten sich die Club-Profis erst in der Nachspielzeit den Sieg. Am Wochenende hatte der FCN einen sichergeglaubten Zweitore-Vorsprung noch aus der Hand gegeben, um in letzter Sekunde durch Aufstiegsträumer Justvan doch noch den 4:3-Siegtreffer zu erzielen.

Kloses Team scheint über die Winterpause zu regelrechten Last-Minute-Königen mutiert zu sein. "Ich glaube, dass wir auch ein bisschen reifer geworden sind", freute sich Kapitän Robin Knoche nach dem Spiel in Magdeburg. "Ich erinnere mich an Spiele in der Hinrunde zurück, wo wir Spiele sogar in Überzahl noch hergegeben haben. Heute war es genau andersrum und vielleicht auch da ein Schritt in die richtige Richtung."

Späte Tore und eine gewisse Resilienz - keine allzu schlechte Qualität in einem möglichen Aufstiegsrennen.