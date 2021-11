Drei neue Corona-Fälle beim FC Bayern München

Vor dem bayerischen Duell mit dem FC Augsburg gibt es beim FC Bayern München drei weitere positive Corona-Tests. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks handelt es sich dabei um den Rechtsverteidiger Josip Stanisic, der zuletzt mit Kroatien auf Länderspielreise war, und zwei Betreuer des Vereins.

Kimmich, Gnabry, Musiala und Choupo-Moting freigetestet

Die Fußballer und die Betreuer wurden am Dienstag getestet, die positiv Getesteten sofort vom Rest des Teams isoliert. Stanisic ist nach dem deutschen Nationalspieler Niklas Süle der zweite aktuelle Corona-Fall in der Profimannschaft der Bayern, die am Freitag (20.30 Uhr in der Radio-Livereportage) zum Derby beim FCA reisen.

Gerade erst hatten sich Süles Kontaktpersonen Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting freitesten können. Das Quartett soll in Augsburg zur Verfügung stehen.