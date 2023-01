Drei Jahre Corona: Wie die Pandemie den Sport verändert hat

Drei Jahre Corona: Ein Jubiläum, auf das viele gerne verzichtet hätten. Damals nach dem ersten bestätigten Fall am 27. Januar wurde im März 2020 das öffentliche Leben schlagartig heruntergefahren. Und auch der Amateursport fand nicht mehr statt. Fast 20.000 Vereine mit fünf Millionen Mitgliedern waren betroffen. Denn jeder Dritte in Bayern ist Mitglied in einem Sportverein."

Anfangs hat Corona "niemand ernst genommen"

Vor drei Jahren habe das "niemand ernst genommen", erinnert sich der Präsident des Bayerischen Landesportverbandes (BLSV) Jörg Ammon über die Anfänge der Pandemie.

"Anfang, Mitte März hat man dann gespürt, da kommt was, was die Gesundheit angreift. Und das richtig einzuschätzen, denn die Gesundheit ist ja das höchste Gut für Sportlerinnen und Sportler, das war eine enorme Herausforderung“, erzählt Ammon im BR24-Sport-Interview.

Vereine auf dem Land kamen besser durch die Pandemie

Über sieben Monate ging im bayerischen Sport nichts mehr, trotzdem haben laut BLSV alle Sportvereine überlebt. Deutliche Unterschiede seien aber spürbar gewesen, denn Vereine auf dem Land sind deutlich besser durch die die Pandemie gekommen als Vereine in der Stadt.

Für Jörg Ammon liegt der Grund dafür auf der Hand: "Gerade in der Großstadt, ist ja der Sportverein eher ein Dienstleister, da steht er im Wettbewerb zu verschiedenen anderen Angeboten." Auf dem Land hingegen sei "der Verein mehr die soziale Einrichtung auch, wo man von der Geburt bis ins hohe Alter dann auch Mitglied bleibt".

Weniger Mitglieder als vor der Pandemie

Viele der Mitglieder, die während der Pandemie ihre Vereine verließen, seien nicht mehr zurückgekommen, bedauert die Geschäftsführerin des ESV München Pia Kraske die Entwicklung. Hinzu käme außerdem, "dass die Kinder einfach zwei Jahre keinen Sport gemacht haben. Und das hängt uns nach, also zwei Jahre sportliche Entwicklung fehlen den Kindern".