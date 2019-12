Drei Affen gegen Rassismus: Entrüstung über Kampagne in Italien

Künstler verteidigt Affendarstellung

Das dreiteilige Gemälde des Künstlers Simone Fugazzotto zeigt drei Affenköpfe, die mit verschiedenen Farben umrandet sind und blaue sowie braune Augen haben. In einer Mitteilung der Seria A, erklärte Fugazzotto, das Kunstwerk solle verdeutlichen, dass "wir alle Affen sind". Er wolle "zeigen, dass wir alle dieselbe Rasse sind." Außerdem sei das Motiv des Affen ein gängiges Motiv seiner Arbeiten: "Meine Gemälde zeigen die Werte des Fairplays und der Toleranz. Ich benutze Affen als Metapher für Menschen, weil unsere Hautfarbe nicht wichtig ist."

Rassismus im italienischen Fußball ist ein großes Problem. Immer wieder werden schwarze Spieler mit Affengeräuschen verschmäht. Unter anderem der frühere italienische Nationalspieler Mario Balotelli war oft Zielscheibe von Attacken.

Anti-Rassismuskampagne soll in drei Phasen ablaufen

Am Montag präsentierte Serie-A-Chef Luigi De Siervo die Kampagne. Sie soll in drei Phasen ablaufen. Unter anderem sollen alle 20 Clubs eine Absichtserklärung unterzeichnen und einen Werbebotschafter gegen Rassismus ernennen. Es sei ein "Problem dieses Jahrhunderts, ein Problem, das der Fußball bekämpfen kann, aber nicht allein gewinnen kann", erklärte er bei der Veröffentlichung.

De Siervo selbst stand erst vor kurzem in der Kritik, als die Zeitung "La Repubblica" einen Audio-Mitschnitt veröffentlichte. Auf diesem schlug De Siervo während einer Besprechung vor, die Mikrofone im Stadion abzuschalten, damit die Affenlaute nicht im Fernsehen zu hören wären.

Balotelli und Lukaku mit Affenlauten beleidigt

In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche andere rassistische Vorfälle in Italien gegeben. Im November waren beim Heimspiel von Hellas Verona von den Zuschauerrängen Affenlaute zu hören - sie richteten sich gegen Aktionen von Brescia-Stürmer Mario Balotelli. Im September war Romelu Lukaku von Inter Mailand beim Auswärtsspiels in Cagliari mit Affenlauten und rassistischen Schmährufen beleidigt worden.