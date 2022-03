Drei Abseitstore und Pfostenpech: FC Bayern patzt in Hoffenheim

Es hätte eigentlich ein gelungener Nachmittag in Hoffenheim aus Münchner Sicht werden sollen: Da war der Sieg des Frauen-Teams früher am Nachmittag bei der TSG Hoffenheim, dann feierte Jamal Musiala eine besondere Bestmarke und am Ende sollte halt eben auch die Männer-Mannschaft noch gewinnen.

Doch damit wurde es am Ende nichts: Nach drei Abseitstoren, einem Pfostenschuss und zahlreichen weiteren vergebenen Möglichkeiten stand am Ende das zweite 1:1 (1:1) in Serie für das Team von Trainer Julian Nagelsmann. Bereits vor einer Woche endete die Partie gegen Bayer Leverkusen mit demselben Ergebnis, Verfolger Borussia Dortmund hat zwei Spiele weniger und nun die Chance, bis auf vier Punkte heranzukommen.