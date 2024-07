Dreck und starke Strömung: Wird Triathlon zu Duathlon?

Schon bevor die Olympischen Spiele starteten, bevor die Athleten bei der Eröffnungsfeier auf Booten über das Wasser schipperten, war es eines der Themen: die Wasserqualität der Seine. 100 Jahre lang war es verboten, im Fluss zu schwimmen. Das sollte für Olympia verändert werden: Mit Milliardeninvestitionen peppte die Stadt das Wasser auf.

Und erst schien es so, als hätten die Maßnahmen gewirkt, die Werte lagen im grünen Bereich. Selbst die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprang im Vorfeld der Spiele medienwirksam ins Wasser, um zu zeigen: Seht her, hier kann geschwommen werden. Mittlerweile ist die Seine und ihre Wasserqualität zum Politikum geworden - zumindest zum Sportpolitikum.

Wird Wettkampf auf Freitag verschoben?

Das grüne Licht ist mittlerweile ins Orange übergegangen. Die Werte haben sich nach Regenfällen in den vergangenen Tagen wieder verschlechtert. Niederschläge verschmutzen den Fluss, sodass die mikrobiologischen Tests bislang nicht die vom Triathlon-Weltverband geforderten Werte erreichten. Die Gesundheit der Athletinnen und Athleten habe Priorität, hieß es.

Am Montag war auch das zweite Training abgesagt worden. "Das ist schon schade", sagte Laura Lindemann, eine der deutschen Medaillenanwärterinnen. "Ich hoffe mal, dass dann am Renntag alles passt mit den Werten. Ich bin gespannt."

Triathlon könnte zum Duathlon werden

Der Triathlon der Männer, der für Dienstag geplant ist, steht auf der Kippe. Sollten die Werte für das Männer-Rennen wider Erwarten bis Dienstag um 4.00 Uhr morgens nicht passen, wird der Wettkampf auf Freitag verschoben. Sollte auch dann kein Schwimmen möglich sein, würde der olympische Triathlon wohl zum Duathlon - also Laufen, Radfahren und nochmal Laufen.

"Ein Duathlon würde eine Medaille wohl ewig mit einem Sternchen stehen lassen, auch wenn die absoluten Favoriten die Gleichen wären", sagte der frühere deutsche Triathlon-Star Jan Frodeno. Dieser sorgt sich um die Gesundheit der Sportler. Er wisse, dass "die Athleten es alle bevorzugen und das Risiko eingehen würden, um einen Triathlon statt Duathlon als Event zu haben", sagte der Peking-Olympiasieger am Montag.

Haug und Frodeno hoffen auf Triathlon

Auch die Triathletin Anne Haug, die nicht bei den Olympischen Spielen antritt, hat sich zum Hin und Her in der Seine-Diskussion geäußert: "Ich hoffe im Interesse der Sportler, dass es ein Triathlon wird. Hierfür bereiten sich alle Athleten vier Jahre vor", sagte die Fränkin.

Der Triathlon mit den Schwimm-, Rad- und Laufstrecken mitten in Paris soll eines der vielen Highlights der Spiele sein. Um den Fluss sauberer - und damit auch wettkampftauglich für Olympia - zu machen, investierte Paris in den vergangenen Jahren 1,4 Milliarden Euro in Kläranlagen und das Abwassersystem. Dabei ist die Sauberkeit des Wassers nur das eine Thema, mehr Gedanken machen sich die Athleten um die Strömung.

Auch Freiwasserschwimmer hoffen auf Wettbewerbe

Die ist nämlich - ebenfalls wegen der Regenfälle - deutlich höher als erhofft und als Sportler beim olympischen Testwettkampf im vorigen Jahr erlebt hatten. Triathlon-Bundestrainer Thomas Möller erklärte: "Wir haben hier aktuell Fließgeschwindigkeiten im Hauptstrom von einem Meter pro Sekunde." Freizeitschwimmer kämen dagegen nicht an.

Aber auch die Topsportler müssen kämpfen. "Unsere Athleten schwimmen etwa eineinhalb Meter pro Sekunde. Entscheidend ist, dass es in den Randbereichen der Seine eher weniger Gegenströmung gibt. Da wird es dann einfacher sein." Und dort werden natürlich alle Sportlerinnen und Sportler versuchen, die beste Linie zu finden. Für die 1500-Meter-Strecke muss zweimal gegen die Strömung und zweimal mit der Strömung geschwommen werden.

Neben den Triathleten müssen auch die Freiwasserschwimmer in die Seine. Die Würzburger Freiwasserschwimmerin Leonie Beck hatte die Diskussionen um die Austragung der Freiwasser-Wettbewerbe schon vor den Spielen als "chaotisch" bezeichnet: "Wir versuchen uns natürlich nicht verrückt zu machen und sagen wir gehen jetzt davon aus, dass das Rennen am 8. August stattfindet", sagte die Unterfränkin.