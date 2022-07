"Dream your dream": Mit Handicap ins Ziel

Es ist nicht immer einfach, um nicht zu sagen: Es ist eine Qual. Und doch lebt Rajesh Durbal seinen Traum, für den er seit Jahren trainiert und sich durchkämpft. Beim Langstreckentriathlon Challenge Roth schwimmt er 3,8 Kilometer, fährt 180 Kilometer Rad und läuft anschließend 42 Kilometer, obwohl ihm von Geburt an beide Unterschenkel und der rechte Unterarm fehlen.

Deshalb ist er auf Prothesen angewiesen, die jedoch unter so großer Belastung scheuern und schmerzen. "Ich habe oft Blasen und die Stümpfe sind wund", erzählt der 44-Jährige aus Florida, und manchmal seien die Körperenden völlig taub. Trotzdem nimmt Rajesh Durbal die Qualen immer wieder auf sich, nicht nur um zu beweisen, dass er es schaffen kann, sondern auch um zu beweisen, dass es ihn gibt. Denn sein halbes Leben hatte er sich und seinen Körper voller Scham versteckt.

An die eigenen Träume glauben

Mit Mitte 20 nahm sein Leben eine Wende, als er mit dem Laufsport begann. Erst legte Rajesh Durbal kurze Distanzen von wenigen Kilometern zurück, dann wurden sie immer länger. "Dream your dream", lautet sein Rat an alle Menschen. Er wünscht jedem, dass er an die eigenen Träume glaubt, und wenn ein Traum nicht klappe, dann möge man einen anderen Traum träumen.

Für ihn ist dies in Erfüllung gegangen. 2010 war er der erste, als "dreifach amputiert" bezeichnete Triathlet, der beim Ironman auf Hawaii an den Start gegangen ist. Darauf folgten weitere Langdistanz-Wettkämpfe, auch 2018 in Roth. Nun ist er also zurück in Franken für ein Comeback beim Challenge Roth, an dem er vor allem die familiäre Atmosphäre schätzt. So wohnt Rajesh Durbal auch nicht in einem Hotel, sondern bei einer Gastfamilie in Hilpoltstein.

Enorme körperliche und mentale Belastung

Sein Gastvater Joachim Weinbrenner, der selber früher als Triathlet um die Welt gereist ist, zeigt größten Respekt: "Das ist eine körperliche und mentale Wahnsinnsleistung, denn Rajesh muss nicht nur das harte Training und den Wettkampf leisten wie alle anderen Triathleten, sondern auch mit den Schmerzen zurechtkommen. Die Prothesen sind letztlich eine Notlösung. Ich finde das einfach unglaublich", so Weinbrenner.

Ob Gehen, Radfahren oder Laufen, für jede Fortbewegungsart braucht Rajesh Durbal unterschiedliche Prothesen. Die Rad-Prothesen haben beispielsweise eine spezielle Vorrichtung, damit sie in den Click-Pedalen einrasten, während die Lauf-Prothesen wie ein Halbkreis aussehen. Beschleunigen Sie das Laufen?

Nur im Wasser richtig frei

Nein, im Gegenteil, sagt Rajesh Durbal. Der Marathon auf diesen Prothesen koste zusätzlich Kraft, weil man darauf nicht stillstehen könne. "Es ist sehr wackelig und das Balancieren kostet beim Laufen viel Energie. Man sieht, dass ich ständig ausgleichen und hin und her trippeln muss. Es ist, als stünde man die ganze Zeit auf Zehenspitzen", erklärt er.

Seine Lieblingsdisziplin ist das Schwimmen, denn nur im Wasser fühlt er sich richtig frei, weil er ohne Prothesen kraulen kann. Sein gesunder linker Arm muss ausgleichen, was dem rechten Arm an Muskulatur fehlt. Seine Oberschenkel kompensieren gleichzeitig die fehlenden Unterschenkel. Die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke im Main-Donau-Kanal an der Lände in Hilpoltstein wird er also in vollen Zügen genießen, bevor er dann aufs Rad wechselt.

Anderen Menschen Mut machen

Langstreckentriathlon ist grundsätzlich eine Qual und jeder Athlet kommt an den Punkt, an dem es weh tut. Doch was Rajesh Durbal aufgrund seines Handicaps leistet, ist mehr als eine Challenge. Es beweist eine unglaubliche Willenskraft. Gleichzeitig hat ihm gerade der Sport die nötige Kraft und das Selbstvertrauen geschenkt, die das Leben für Rajesh Durbal lebenswert machen.

Diese Erfahrung möchte er an andere weitergeben und ihnen Mut machen. Er spricht deshalb regelmäßig mit Menschen in Krankenhäusern und Gefängnissen, geht in Schulen und Unis. Er will ihnen zeigen, dass man viele Hindernisse überwinden kann, wenn man an sich selber glaubt und kämpft.

14 Stunden bis ins Ziel

In Roth will es Rajesh Durbal diesmal langsam angehen und sein körperliches Limit nicht überschreiten wie vor einiger Zeit bei einem anderen Wettkampf, der für ihn im Krankenhaus endete. Dieses Versprechen hat er seiner Mutter daheim in Florida gegeben. Deshalb plant er für sein Comeback in Roth rund 14 Stunden ein, bis er dann schließlich am Abend durch das Zieltor laufen wird – auf Prothesen eine Wahnsinnsleistung.