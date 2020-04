Draisaitls Teamkollege Cave nach Hirnblutung gestorben

Der 25-Jährige sei am frühen Morgen gestorben, teilte die Familie von Cave über dessen NHL-Team aus Edmonton am Samstag (Ortszeit) mit. Der Kanadier hatte vor einigen Tagen eine Hirnblutung erlitten und in einer Not-Operation eine Kolloidzyste entfernt bekommen. Auch der deutsche Nationalspieler Draisaitl hatte danach via Instagram Genesungswünsche geschickt und geschrieben: "Meine Gebete sind mit dir und deiner Familie, Colby." Angreifer Cave erzielte in dieser Saison in elf Spielen einen Treffer für die Oilers.