Doublefeier des FC Bayern München: Die Bayern feiern!

Die ersten Fans waren schon um 6.30 Uhr da, um die besten Plätze zu ergattern. Doch sie mussten lange Warten, bis sie ihren Stars bejubeln konnten. Wegen technischer Probleme landete das Flugzeug mit den FC Bayern-Spieler verspätet in München. Und bevor es auf den Balkon ging, stand noch der offizielle Teil mit Oberbürgermeister Dieter Reiter auf dem Programm.

Tränen bei Ribéry

Doch um 14:55 Uhr war es dann soweit: Die Double-Gewinner zeigten sich ihren Fans. Rafinha brachte die Meisterschale und Niklas Süle den DFB-Pokal auf den Rathausbalkon. Lange konnten die beiden die Trophäen nicht in Händen halten - postwendend wurde sie ihnen von ihren Kollegen entrissen. Nach dem Abspielen diverser FC-Bayern-Songs nahm Franck Ribéry das Mikro an sich - die Fans bedankten sich mit "Ribéry"-Rufen bei dem Franzosen, der sich mit den Worte "I love you - merci" verabschiedete. Danach ließ der 36-Jährige seinen Tränen freien Lauf.

Arjen Robben blieb da cooler bei seinen wohl letzten Worten auf dem Balkon "Mia san mia und ich bleib immer einer von euch", sagte der Siegtorschütze von Wembley 2013.