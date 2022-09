DOSB: Würzburg könnte Status als Bundesstützpunkt verlieren

Seit vielen Jahren befindet sich beim Schwimmverein Würzburg 05 der Bundesstützpunkt der Freiwasserschwimmer. Doch es wurden mehrfach Missbrauchsvorwürfe gegen den dortigen Ex-Trainer Stefan Lurz laut. Die Situation hat Auswirkungen: Jetzt will auch der Deutsche Olympische Sportbund, dass der Stützpunkt "zeitnah" an einen anderen Standort verlegt werden soll. Eine gleichlautende Forderung des DSV wolle man unterstützen.

Antrag des Deutschen Schwimm-Verbands

Vorangegangen war ein Antrag, den der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) gestellt hatte. Ein entsprechendes Schreiben des DSV an das Bundesinnenministerium (BMI) liegt dem BR vor. Darin bittet der DSV darum, dass die bisherige "Leistungspersonalstelle des Bundesstützpunkttrainers" zu einem "Bundestrainer Nachwuchs Freiwasserschwimmen" umgewandelt wird. Der DOSB teilt nun mit: Gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium hätte er das "positiv beschieden". Im Klartext: Den bisherigen Bundesstützpunkttrainer der Freiwasserschwimmer wird es also in Würzburg nicht mehr geben.

Gemeinsame Entscheidung mit dem Bundesinnenministerium

Die Prüfung der Bundesstützpunkte erfolgt durch das Bundesinnenministerium, die zuständigen Länder und den DOSB. "Der DOSB unterstützt die Bemühungen des Deutschen Schwimmverbands, den Bundesstützpunkt Freiwasser zeitnah an einen anderen Standort zu verlegen", heißt es in der Antwort dazu weiter. Ob der Freiwasser-Stützpunkt verlegt wird, ist also noch nicht endgültig entschieden. Der Stützpunkt in Würzburg ist noch bis Ende des Olympiazyklus 2024 anerkannt.

Standort-Verlagerung mit finanziellen Auswirkungen

Die Verlagerung des Bundesstützpunktes hätte für den Standort Würzburg auch finanzielle Auswirkungen. Die sogenannte Trainingsstättenförderung würde dem SV Würzburg 05 nach Angaben des DOSB entfallen. Wie hoch diese liegt, dazu macht der DOSB keine Angaben, "da sie im Verantwortungsbereich des BMI liegt". Welche Aufgaben der künftige "Bundestrainer Nachwuchs Freiwasserschwimmen" haben soll, obliegt laut DOSB dem Deutschen Schwimm-Verband. Ein Statement des SV Würzburg 05 zur Entwicklung ist angefragt.

Missbrauchs-Vorwürfe gegen Ex-Schwimmbundestrainer

Der ehemalige Trainer Stefan Lurz erhielt im Frühjahr 2022 eine Bewährungsstrafe wegen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen. Seit Februar 2022 war er jedoch weiterhin im Verein als kaufmännischer Mitarbeiter beschäftigt. Vergangene Woche kündigte er diese Anstellung. In Folge einer ARD-Dokumentation über Missbrauch im Schwimmsport hatte es deutliche Kritik an der weiteren Beschäftigung auf dem Vereinsgelände gegeben.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Berichtes konnte der Eindruck entstehen, die Verlagerung des Bundesstützpunktes sei bereits beschlossen. Laut einer Sprecherin unterstützt der DOSB die Verlagerung, endgültig entschieden ist sie noch nicht.