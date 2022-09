DOSB: "Wollen wir Olympia?" Frühestens 2034 in Deutschland

Die European Championships waren im August im Münchner Olympiapark und drumherum ein riesiges Sportfest, das auch die Allgemeinheit angezogen hat. Knapp 1,5 Millionen Zuschauer besuchten die EM-Wettbewerbe und das Festival "The Roofs". "Wir haben es geschafft, den Sport zu den Menschen zu bringen", sagte Marion Schöne, die Geschäftsführerin des Olympiapark.

Klar, dass im Anschluss daran auch die Rufe nach Olympischen Spielen in Deutschland oder gar in München laut wurden. "Das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hat beschlossen: Wir wollen Olympia angehen", sagte der DOSB-Präsident Thomas Weikert im FAZ-Interview.

"Die Kernfrage lautet: Wollen wir Olympia hier?"

Seit August ist aber schon etwas Zeit vergangen, am Montag (26.09.2022) äußerte sich der Präsident bei einer Anhörung im Sportausschuss des Deutschen Bundestages zum Thema "Zukunft nationaler und internationaler Sportgroßveranstaltungen" deutlich zurückhaltender.

Er wolle in Vorbereitung einer möglichen deutschen Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele erst einmal den Austausch "mit allen Kreisen der Gesellschaft" suchen. "Die Kernfrage lautet: Wollen wir Olympia hier?"

2034 oder 2036 gelten als erste Olympia-Optionen

Bis kurz nach den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris will das amtierende DOSB-Präsidium die Stimmung im Land ausloten. Details werde man bei der Mitgliederversammlung in Baden-Baden am 3. Dezember vorstellen - bei der sich das Präsidium um Weikert nach einem Jahr im Amt allerdings auch dem Votum der Delegierten stellen muss.

Möglich sind laut Weikert Bewerbungen um die Winterspiele 2034 - und um die Sommerspiele 2036, exakt ein Jahrhundert nach Adolf Hitlers Propagandashow von Berlin. "Wir müssten da deutlich machen, was der Unterschied ist zwischen 1936 und 2036", sagte Weikert und gab sich zuversichtlich, dass dies auch gegenüber dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gelingen würde.

Deutsche Bewerbungen zuletzt serienweise ohne Erfolg

Für die Winterspiele 2030 sei es hingegen bereits "zu spät", räumte Weikert ein: "Da ist alles schon in der Mache." Salt Lake City, Sapporo und Vancouver, allesamt ehemalige Ausrichter, sind die heißesten Anwärter. Deutsche Olympia-Bewerbungen waren zuletzt serienweise ohne Erfolg geblieben, auch weil die Bürger dagegen waren - etwa beim Bemühen um die Winterspiele für 2022 mit München und um die Sommerspiele für 2024 mit Hamburg.

Im Werben für eine weitere Olympia-Bewerbung will der Deutsche Olympische Sportbund neue Wege gehen. Der Dachverband werde "es anders machen als bei vielen Versuchen in der Vergangenheit", versicherte Weikert, der aber betonte: "Wir wollen den Versuch nicht um jeden Preis."

Sylvia Schenk: Deutschland "noch lange nicht olympiareif"

Derzeit sei die Skepsis in Deutschland gegenüber sportlichen Großveranstaltungen tief verwurzelt. Als Gründe nannte Weikert fehlende Nachhaltigkeit und Gigantismus sowie die zuletzt serienweise gescheiterten deutschen Bewerbungen. Zudem kosteten die European Championships zuletzt 130 Millionen Euro - Olympia wäre um ein Vielfaches teurer.

"Die jüngsten Spiele von Peking und die Fußball-WM in Katar sind nicht gerade dazu geeignet, die Kritiker von Sportgroßveranstaltungen in Deutschland zu überzeugen", räumte Weikert ein. Nicht ohne Grund herrscht im Land auch eine allgemeine Skepsis dem IOC gegenüber.

Sylvia Schenk, Leiterin der Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International Deutschland, sieht Deutschland ohnehin "noch lange nicht olympiareif". Die Idee müsse "Breitensport und Spitzensport umfassen", sagte die ehemalige Leichtathletin. Zugleich kritisierte sie, für 2036 hätten bereits "sechs, sieben Interessenten" ihren Hut in den Ring geworfen - was eine erfolgreiche Bewerbung entsprechend erschwert.