DOSB-Vizepräsidenten Bentele: Olympia-Boykott Sache der Politik

IOC verhält sich neutral - Bentele sieht den Fehler in der Vergabe

Das Internationale Olympische Komitee verhält sich derweil diplomatisch: "Wir sind einig mit den Sportlerinnen und Sportlern, dass diese unsere und nationale Unterstützung für ihre sportliche Teilnahme", sagte der IOC-Präsident Thomas Bach am Mittwoch. "Der Rest ist Politik - und das IOC verhält sich da wie immer neutral."

Das gelte auch für die Zeit, als die Spiele überhaupt erst nach Peking vergeben wurden. Etwas anders sieht das Bentele: "Der Fehler findet in dem Moment statt, in dem Spiele an solche Länder wie China vergeben werden. Weil wir wissen: Seit 2008 hat sich die menschenrechtliche Situation dort eben nicht, wie es sich damals das IOC erhofft hatte, verbessert, sondern im Gegenteil: Die ist noch schlechter geworden."

Künftig erhoffe sie sich, da wohlüberlegtere Entscheidungen - auch unterstützt von der Politik. Die deutsche Politik hat übrigens noch nicht entschieden, ob sie Spiele diplomatisch boykottiert.