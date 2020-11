DOSB-Präsident Hörmann: "Tiefschlag bis zur Bewegungsinsolvenz"

"Alle waren jetzt wieder an dem Punkt, dass man auf der Basis sehr gut ausgearbeiteter Hygienekonzepte und mit hohem Verantwortungsbewusstsein, Sport aktiv treiben konnte – ob Individuell oder auch in der Mannschaft", sagte Hörmann gegenüber dem Bayerischen Rundfunk in der Sendung "BR extra". Deshalb falle es "natürlich schon schwer, jetzt erneut auf das liebste und wichtigste zu verzichten, nämlich die aktive Bewegung".

Hörmann: Sport hat bisher "verantwortungsbewusst agiert"

Zwar habe er "ein gewisses Verständnis für die Notwendigkeiten in der Politik". Er betonte aber zugleich, "dass der Sport bislang höchst verantwortungsbewusst agiert hat du auch nicht für große Infektionsketten Verantwortung trägt".

"Existenzielle" Nöte trotz "deutschlands bestem" Hilfsprogramm

Hörmann lobte auf der einen Seite das Programm der bayerischen Staatsregierung, die im Frühjahr mit der Verdoppelung der Vereinspauschalen "sehr schnell, sehr pragmatisch (…) mit das beste Programm umgesetzt haben, das es deutschlandweit gibt". Im semiprofessionellen- und professionellen Bereich des Leistungssports gebe es hingegen "viele Vereine, die jetzt bereits im absoluten Grenzbereich unterwegs sind". Jede weitere Woche, jeder weitere Monat, der nun mit massiven Einschränkungen verbunden ist, werde "dazu führen, dass viele Vereine in die existenziellen Grenzbereiche kommen".

"Bewegungslosigkeit oder Bewegungsinsolvenz" befürchtet

Des weiteren beunruhigt Hörmann, "dass an vielen Stellen um die wirtschaftliche Situation des Vereins zu retten, das Angebot drastisch reduziert wird". Er befürchtet: "Wir bewegen uns alle gemeinsam in eine gewisse Form der Bewegungslosigkeit, um nicht zu sagen, in eine Form von Bewegungsinsolvenz. Und das tut Körper, Seele, Geist und natürlich zuletzt auch der Motivation der vielen Sportler und der Ehrenamtlichen sehr, sehr weh".