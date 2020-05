DOSB-Präsident Hörmann hofft: Signal am 6. Mai für Vereinssport

Die Aussage von Bundeskanzlerin Merkel, in der nächsten Woche "sehr klare Entscheidungen" für den Sport in der Corona-Krise treffen zu wollen, wertete Hörmann als "erstes wertvolles Zeichen für Sportdeutschland".

"Erster wichtiger Schritt"

"Ich werte die heutige klare Zusage und die Festlegung, dass nun zum Termin am 6. Mai dieses Sportkonzept auch geprüft werden soll, als ersten wichtigen Schritt", sagte er im Gespräch mit BR-Sportreporter Bernd Schmelzer. Damit "blicken wir alle natürlich sehnsüchtig auf das Treffen in der nächsten Woche, weil wir gefühlt aus Sicht des Sports klar und deutlich formulieren: 'Sportdeutschland ist bereit für die Rückkehr'", so der DOSB-Präsident.

"Rückkehr in ein normaleres Leben durch den Sport"

Deswegen bleibt die Ungeduld. "Es fehlt uns die Form von Bewegung, wieder auch und gerade durch den Sport in ein etwas normaleres Leben zurückzukehren", klagte Hörmann gegenüber BR24 Sport. Alle seien überzeugt, dass das "in einer angepassten Form" möglich sein müsse. Das solle bundesweit einheitlich mit Konzepten aus allen Sportarten erfolgen. Mit einer Rückkehr in die Normalität vor der Coronazeit rechnet Hörmann aber frühestens zum Jahreswechsel.