DOSB-Präsident Hörmann begrüßt Urteil für Dopingarzt

Der Deutsche Olympische Sportbund hält Urteile im Münchner Doping-Prozess gegen den Drahtzieher Mark Schmidt und seine Komplizen für richtig. "Was lange währt: … - endlich erleben wir ein Urteil, das für die Betrüger im Sport drakonische Strafen beinhaltet", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. "Das ist ein enorm wichtiges Signal an den gesamten Weltsport und eine wertvolle Bestätigung für all diejenigen, die den Fair-Play-Gedanken respektieren und praktizieren."

Der Erfurter Mediziner Schmidt wurde vom Münchner Landgericht II wegen Dopings und gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten sowie einem Berufsverbot von drei Jahren verurteilt. In dem ersten großen Strafprozess in Deutschland seit der Einführung des Anti-Doping-Gesetzes 2015 sprach das Gericht auch die vier Helfer von Mark S. schuldig.

"Endlich ist damit einmal eine klare und deutliche Strafe, und die in einer Härte und Klarheit ausgesprochen, die ein wertvolles Signal sendet, auch im Hinblick auf die Anwendung des Anti-Doping-Gesetzes", sagt DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

"Tag wird sehr positiv in die Sportgeschichte eingehen"

Das Gesetz habe laut DOSB nach fünf Jahren nun erstmals die praktische Bestätigung dafür erbracht, "dass dieses nicht nur bei den Ermittlungen der Täter wertvoll, sondern auch bei deren Verurteilung angemessen umgesetzt" werde. "Kurzum: der heutige Tag wird als sehr positiver in die Sportgeschichte eingehen und diese künftig an manchen Stellen prägen", sagte Hörmann.