DOSB plant neue Olympia-Bewerbung - trotz Zweifel

Nach dem sportlich "guten Ergebnis" bei den "funktionalen Spielen" in China soll Olympia wieder nach Deutschland kommen. Die Zweifel an einer neuen Bewerbung sind nach den vielen Rückschlägen der vergangenen Jahrzehnte zwar groß, aber DOSB-Präsident Thomas Weikert stellte einen neuen Anlauf in Aussicht: "Es ist an der Zeit, vernünftig, langsam und sorgfältig heranzugehen, wie wir eine Bewerbung wieder auf den Weg bringen", sagte er in der Bilanz-PK des Deutschen Olympischen Sportbundes: "Vielleicht ist 2030 zu früh, aber danach steht alles offen."

Das Ziel: Nachhaltige Spiele

Viele Gespräche in China bestätigten ihn, dass einer deutschen Kandidatur Sympathie entgegengebracht würde, man wolle "Deutschland als wichtiges Land für den Sport". Eine Bewerbung sei "realistisch", aber: "Wir müssen natürlich unsere Hausaufgaben erledigen. Dazu gehört, dass wir nachhaltige Spiele anbieten. Dazu gehört aber auch, dass alle an einem Strang ziehen."

Bevölkerung mit ins Boot nehmen

Gerade die Bevölkerung gilt es zu überzeugen. Nachdem München bei der Wahl für die Olympischen Winterspiele 2018 unterlegen war, scheiterte nämlich eine Bewerbung für 2022, als bei allen vier durchgeführten Bürgerentscheiden die nötige Mehrheit nicht erreicht wurde. Negative Schlagzeilen und Skepsis führten zur Ablehnung.