DOSB nominiert erste 20 Athleten für Olympia in Peking 2022

In der ersten Nominierungsrunde für die Olympischen Winterspiele 2020 in Peking wurden fünf Teilnehmer im Eiskunstlauf, fünf Athleten für den Eisschnelllauf und zehn Rodler benannt. Damit sei "der erste Schritt auf dem Weg zu einem gemeinsamen und starken Team D für Peking getan", sagte Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Allerdings verwies er auch darauf, dass es "einmal mehr und hoffentlich zum letzten Mal Spiele ganz besonderer Art unter Pandemiebedingungen" sei werden.

Pechstein zum achten Mal bei Olympia

Im Team Deutschland steht unter anderem die Rekordteilnehmerin und mehrfache Olympiasiegerin Claudia Pechstein, die in Peking ihre achten Winterspielen erlebt.

Gold-Rodler wieder dabei

Außerdem sind zahlreiche Rodel-Medaillengewinner von Pyeongchang 2018, darunter die goldene Staffel um Natalie Geisenberger vom SC Miesbach, Tobias Arlt (WSV Königssee), Johannes Ludwig und Tobias Wendl (RC Berchtesgaden). Auch das Duo Toni Eggert und Sascha Benecken, die gemeinsam Bronze im Rodel-Doppelsitzer gewannen, sind erneut am Start.

Dufter einziger bayerischer Eisschnellläufer

Zu den weiteren bayerischen bayerischen Teilnehmern im Rodeln gehören Anna Berreiter (RC Berchtesgaden) und Doppel-Olympiasieger Felix Loch (RC Berchtesgaden). Im Eisschnelllauf ist der Freistaat durch Joel Dufter vom DEC Inzell vertreten. Er startet über die 500 und 1.000 Meter.

Weitere Nominierungsrunden folgen

In der zweiten Nominierungsrunde am 18. Januar wird das Team Deutschland komplettiert. Erst dann ist die die finale Größe des Team Deutschland für Peking absehbar. Am 24. Januar ist Meldeschluss beim Internationalen Olympischen Komitee. Die Olympischen Winterspiele in Peking finden vom 4. bis zum 20. Februar statt.