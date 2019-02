DOSB-Chef Hörmann: "Kein direkter Kontakt zum deutschen Sport"

"Nach heutigem Stand lässt sich das sehr klar und einfach beantworten", sagte Hörmann im ARD-Interview am Donnerstag (28.02.2018) in Seefeld: "Es gibt keinerlei Beziehung (zum festgenommenen Sportarzt in Erfurt, Anm.d.Red.), die uns bekannt wäre, zu irgendeinem Nachwuchskaderathleten oder gar einem Athleten auf der Topebene - also Olympia- oder Perspektivkader."

Hörmann: "Keinerlei Beziehung zum Wintersport"

Die Praxis des Erfurter Mediziners sei eines von neun Untersuchungszentren für Nachwuchssportler und Sporttauglichkeitsprüfungen. Schwerpunktmäßig gehe es um die drei Sportarten Schwimmen, Radfahren und Gewichtheben. "Das heißt keinerlei Beziehung zum Wintersport, keinerlei Beziehung zu anderen Sportarten - und insofern gehen wir davon aus, dass die fünf Athleten, die festgenommen wurden aus dem internationalen Kontext sich einen Arzt gesucht haben. Dass es aber keinerlei Beziehung oder direkten Kontakt zum deutschen Sport gibt", so Hörmann.

Der DOSB-Präsident betonte, dass der Olympiastützpunkt in Erfurt keinerlei Beziehung zu der Erfurter Praxis hat. Die vom DOSB gesteuerten und koordinierten Institutionen "haben keinerlei Verbindung. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass es bei dem Stand bleibt, dass der deutsche Sport im Sinne der Athletinnen und Athleten davon nicht direkt betroffen ist."