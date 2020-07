vor 19 Minuten

DOSB-Chef Hörmann: Athleten an Olympia-Entscheidung beteiligen

DOSB-Präsident Alfons Hörmann will die Sportler im Falle einer anhaltenden Corona-Krise, an der Entscheidung über Deutschlands Teilnahme an den Sommerspielen 2021 in Tokio beteiligen. Virologen befürchten sogar eine weitere Verschiebung.