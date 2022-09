> Sport > Sportvereine sollen 20 Prozent Energie sparen

Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Sportvereine in Deutschland aufgerufen, in den kommenden Monaten mindestens 20 Prozent Energie einzusparen. So will der Verband Schließungen von Schwimmbädern und anderen Sportstätten verhindern.