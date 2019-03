Dortmund verpasst Wunder und scheidet aus Champions League aus

Borussia Dortmund hat das erhoffte Fußball-Wunder gegen Tottenham Hotspur trotz einer zunächst starken Vorstellung verpasst. Das Team von Trainer Lucien Favre verlor am Dienstag gegen die Spurs mit 0:1 (0:0) und schied damit im Achtelfinale der Champions League aus. Vor 66.099 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park traf trotz zahlreicher Dortmunder Chancen nur Tottenhams Starstürmer Harry Kane (48. Minute). Die Borussia zeigte nach den jüngsten Bundesliga-Enttäuschungen zwar großes Engagement, konnte das 0:3 aus dem Hinspiel in Tottenham aber nicht mehr aufholen.

Blick nun voll auf die Bundesliga gerichtet - Zweikampf um die Meisterschaft

Für das Team von Trainer Lucien Favre gilt nun die volle Konzentration der Bundesliga - und der Jagd nach dem neunten Meistertitel. Dabei wäre mit einem frühen Treffer und einer besseren Chancenverwertung auch am Dienstag in der Königsklasse mehr möglich gewesen. Doch der vor allem in der ersten Halbzeit deutlich überlegene BVB scheiterte immer wieder am starken Gäste-Torhüter Hugo Lloris.

Aufbäumen und Anrennen des BVB und das Tor für die Spurs

Nachdem Marco Reus, Mario Götze und Co. zahlreiche Chancen vergeben hatten, schlug Harry Kane (48.) auf der Gegenseite zu und riss den BVB aus allen Träumen. Trotz der schier aussichtslosen Lage - der BVB hätte nun fünf Treffer benötigt - gaben sich die Dortmunder nicht auf. Doch wie zuletzt auch in der Liga fehlte die Wucht, um die nun noch defensiveren Gäste vor echte Probleme zu stellen. Favre brachte auch noch Christian Pulisic und Jacob Bruun Larsen (62.), um die Offensive ein weiteres Mal zu beleben. Doch Torgefahr brachte auch das frische Duo nicht, die Kräfte schwanden sichtbar.

Die Dortmunder mühten sich zwar, sie bissen sich an den abgezockten Gästen aber immer wieder die Zähne aus. Als Favre in der Schlussphase Kapitän und Hoffnungsträger Reus vom Feld nahm, war klar, dass das Wunder ausbleiben würde.