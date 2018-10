Dortmund siegt souverän mit 3:0 gegen Monaco

Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre besiegte den französischen Vizemeister Monaco verdient mit 3:0 (0:0) und geht mit der idealen Ausgangsposition von sechs Punkten in die beiden schweren Duelle mit Europa-League-Sieger Atletico Madrid. Joker Jacob Bruun Larsen (51.), Paco Alcacer (72.) und Marco Reus (90.+2) erzielten die Treffer beim ersten Dortmunder Heimsieg in der Champions League seit 574 Tagen. Alcacer hämmerte drei Minuten vor seinem Tor einen Foulelfmeter nur an die Latte. Der BVB blieb damit auch im neunten Pflichtspiel unter Favre ungeschlagen.

Nach dem Bomben-Attentat

Beim ersten Aufeinandertreffen mit Monaco seit dem Bomben-Attentat auf den BVB-Mannschaftsbus vor dem Viertelfinal-Hinspiel am 11. April 2017 spielten die Erinnerungen keine große Rolle mehr. Die Ereignisse seien inzwischen verarbeitet, hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schon vor der Begegnung betont. In der Dortmunder Anfangself standen in Roman Bürki und Lukasz Piszczek nur noch zwei Spieler, die damals im Bus saßen. Favre veränderte sein Team im Gegensatz zur erfolgreichen Aufholjagd in Leverkusen (4:2 nach 0:2) auf vier Positionen. Der spanische Stürmer Alcacer gab sein Startelf-Debüt für den BVB, zudem rückten Supertalent Jadon Sancho, Marius Wolf und Piszczek in die Anfangsformation. Mario Götze stand erneut nicht im Kader.

Bruun Larsen kommt und trifft

Nach einer eher schwachen ersten Halbzeit, zeigte der BVB nach der Pause eine klare Leistungssteigerung: Bruun Larsen kam für Wolf und traf nach sehenswertem Zuspiel von Sancho zur Führung. Kapitän Marco Reus verpasste das 2:0 nur knapp (62.). Sieben Minuten später wurde Reus von Kamil Glik nur durch ein Foul gestoppt, Alcacer verschoss aber den fälligen Elfmeter. Sancho ließ ebenfalls eine Chance zur Entscheidung aus (71.), ehe Alcacer mit seinem vierten Pflichtspieltreffer und später Reus für Dortmund alles klar machten.

Borussia Dortmund - AS Monaco 3:0 (0:0)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney (65. Weigl) - M. Wolf (46. Bruun Larsen), Reus, Sancho (84. Philipp) - Alcácer

Monaco: Benaglio (45. Subasic) - Raggi, Glik, De Jesus Nascimento, Henrichs - Tielemans, Aholou, Golowin (76. Chadli) - Sidibé, Falcao, Sylla (70. Grandsir)

Tore: 1:0 Bruun Larsen (51.), 2:0 Alcácer (72.), 3:0 Reus (90.+2)

Schiedsrichter: Alexej Kulbakow (Weißrussland)

Zuschauer: 66099 (ausverkauft)