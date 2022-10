Dortmund - FC Bayern | 08.10. 18.30 Uhr | Radio-Livereportage

Fußball-Deutschland und auch die Fans darüber hinaus schauen am Samstag auf den Bundesliga-Gipfel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Zwar stehen beide Teams vor dem Spiel in Dortmund wie zuletzt vor über einem Jahrzehnt nicht auf einem der Top-2-Plätze in der Tabelle - an der Brisanz und dem Stellenwert ändert das aber nichts. "Es ist ein besonderes Spiel, da freuen wir uns drauf", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Er muss auf Anführer Thomas Müller nach dessen Corona-Infektion verzichten, bei Dortmund fehlt Kapitän Marco Reus.

BR24 überträgt die vollen 90 Minuten in der Radio-Livereportage. Ihre Reporter sind Jan Wochner und Jens Walbrodt.