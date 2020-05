Dortmund-Bayern und das Duell der Topstürmer

Flick: Haaland ist gierig nach Toren

Fragt man Bayern-Trainer Hansi Flick, dann hat - kein Wunder - Lewandowski noch leichte Vorteile im Duell mit dem jungen Norweger: Für einen Vergleich sei es zwar "zu früh", so Flick. Haaland stünde in der Bundesliga noch am Anfang, "Robert hat die letzten Jahre immer auf Weltklasse-Niveau agiert." Aber seine Wertschätzung für Haaland ist groß: "Er ist ein junger Spieler, hat aber enormen Zug zum Tor. Er will einfach den Abschluss. Ihn zeichnet eine enorme Dynamik aus. Er ist gierig nach Toren."