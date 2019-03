Dortmund will gegen Tottenham ins Viertelfinale

Die Vorzeichen verheißen wenig Gutes für das Team von Lucien Favre. Das 0:3 aus dem Hinspiel vor drei Wochen in London könnte sich für den BVB als schwere Hypothek erweisen. Zudem gelang dem Favre-Team in den vergangenen sieben Pflichtspielen nur ein Sieg. Kapitän Marco Reus ist vor dem Duell mit Tottenham Hotspurs (21 Uhr, live auf B5 plus) dennoch zuversichtlich: "In diesem Stadion wurden schon einige Spiele absolviert, in denen Geschichte geschrieben wurde. Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen. Die ganze Mannschaft glaubt daran."

Reus meldet sich fit

Bis auf Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek sind alle BVB-Profis fit. Auch Schlüsselspieler Reus, der beim 1:2 in Augsburg am vergangenen Freitag erstmals nach dreiwöchiger Zwangspause für 66 Minuten zum Einsatz kam, ist nach eigener Aussage wieder voll einsatzfähig - notfalls sogar für eine Verlängerung. "Mir geht es gut. Ich bin bereit, auch über 120 Minuten zu gehen."