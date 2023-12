Doppelweltmeisterin Leonie Beck gewinnt Freiwasser-Gesamtweltcup

Die Würzburger Schwimmerin Leonie Beck hat den Gesamt-Weltcup im Freiwasserschwimmen gewonnen. Beim Zehn-Kilometer-Rennen im portugiesischen Setubal kam es am Samstag zu einem Fotofinish mit Sharon van Rouwendaal, der bisher Führenden im Weltcup.

Ein Zehntel reicht für den Gesamtsieg

Nach einem knapp zweistündigen Rennen hatte Beck ihre Hand eine Zehntelsekunde vor der Niederländerin an der Anschlagmatte und landete auf dem siebten Platz. Das reichte, um sich ebenso haarscharf an van Rouwendaal in der Weltcup-Gesamtwertung vorbeizuschieben: Beck, die für den SV Würzburg 05 startet, holte insgesamt 2140 Punkte, vierzig Punkte mehr als die Niederländerin.

2023 erfolgreichstes Jahr für Beck

Der Sieg im Gesamtweltcup rundet das erfolgreichste Jahr in Becks Karriere ab – mit dem Doppel-WM-Gold und der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr.

Dagegen schaffte ihre Vereinskameradin Lea Boy ihr Ziel nicht, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Boy kam in Portugal nur auf Platz 25 und war nur die viertbeste deutsche Schwimmerin.