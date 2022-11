Doppeltes Lebenszeichen der Augsburger Panther

Im Heimspiel gegen die Straubing Tigers ist der sportliche Überlebenskampf der Panther von Beginn an zu spüren. Über 5.000 Fans im nahezu ausverkauften Curt-Frenzel-Eisstadion – darunter auch viele Straubinger – sorgen für eine prickelnde Derbystimmung. Und das Spiel ist zumindest im 1. Drittel eines – spektakulär! Sieben Tore in den ersten 20 Minuten, Augsburg führt zur Pause mit 4:3. Und auch diese Führung ist eine Premiere, denn bis dato waren die Panther in der kompletten Saison noch nie mit einer Führung in die erste Pause gegangen.

Weitere Panther-Tore im letzten Drittel gegen Straubing

Außerdem war die Offensive das große Problem des AEV in dieser Saison, nicht so gegen die Niederbayern. Nach einem Durchschnaufen im torlosen Mittelabschnitt, geht es im Schlussdrittel wieder rund. Zunächst gleichen die Tigers aus, ehe Trevelyan Augsburg per Penalty wieder in Front bringt und damit für die Entscheidung sorgt. Letztlich gewinnen die Panther das Derby mit 7:4 und senden ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Punkte geben AEV-Torwart Endras Hoffnung

Zwei Siege und damit ein perfektes Sechs-Punkte-Wochenende für den AEV in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) sind zwar ein Ausrufezeichen, doch die Panther stehen trotzdem weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz, einem Abstiegsplatz. Laut Torhüter Dennis Endras dürfen sie sich daher keinesfalls ausruhen: "Wir hoffen natürlich, dass das eine kleine Initialzündung ist, aber wenn man da unten drin steht sollte man sich nicht nach sechs Punkten ausruhen."

Nächste Spiele gegen Schwenningen und Nürnberg

Am kommenden Freitag müssen die Panther in Schwenningen antreten, am Sonntag kommt Nürnberg zum nächsten bayerischen Derby ins Curt-Frenzel-Eisstadion.