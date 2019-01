Doppelsitzer Eggert/Benecken siegt vor Wendl/Arlt am Königssee

Die beiden Rodler Toni Eggert und Sascha Benecken haben so gut wie auf jeder Bahn schon einmal gewonnen, nur am Königssee bislang noch nicht. Das änderte sich jetzt - zum ersten Mal in ihrer Karriere gewann das Duo aus Thüringen den Doppelsitzer-Wettbewerb auf der Bahn in Bayern.

Die Lokalmatadoren und Seriensieger Tobias Wendl/Tobias Arlt, die seit 2010 am Königssee immer ganz oben auf dem Siegertreppchen standen, mussten sich mit dem zweiten Platz begnügen.

"Jede Serie reißt einmal. Wir hatten im ersten Lauf etwas Pech mit dem Schnee auf der Bahn. Aber so ist das bei einer Freiluftsportart." Tobias Arlt

Vierter Saisonsieg für Eggert/Benecken

Für Eggert/Benecken war es bereits der vierte Saisonsieg. Damit bauen die beiden Rodler aus Oberhof ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus und strahlten nach ihrem Erfolg um die Wette: "Wir waren uns nicht sicher, ob das möglich ist, die beiden Tobis auf ihrer Heimbahn zu schlagen. Mit zwei guten Läufen ist es uns gelungen", sagte Eggert zufrieden. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm rundeten das starke deutsche Ergebnis als Fünfte ab.

Fokus der Bayern liegt fortan auf der WM

"Im Gesamtweltcup glaube ich nicht mehr an den Sieg, aber bei den Höhepunkten schon", kommentierte Wendl den Rückstand von 109 Zählern. Gleichzeitig richtet er damit auch den Blick auf die WM Ende Januar in Winterberg.