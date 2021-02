Doppelschlag für Kombinierer Geiger in Klingenthal

Geiger setzte sich mit 4,1 Sekunden Vorsprung auf den Japaner Akito Watabe durch und zeigte sich bei der Generalprobe bestens gerüstet für den Titelkampf in Oberstdorf ab dem 23. Februar. In Abwesenheit von Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber, der sich bereits in Lillehammer auf die WM vorbereitet, zog Geiger durch den siebten Weltcupsieg seiner Karriere mit Bundestrainer Hermann Weinbuch gleich.

Gutes deutsches Teamergebnis

Im letzten Rennen vor der WM kam Österreichs Sprungsieger Lukas Greiderer (+4,6 Sekunden) auf Platz drei. Die neben Geiger drei weiteren deutschen Staffel-Olympiasieger Rießle (Breitnau), Johannes Rydzek (Oberstdorf) und Frenzel (Geyer) auf den Plätzen fünf bis sieben sowie Manuel Faißt (Baiersbronn) als Neunter sorgten für ein tolles deutsches Teamergebnis